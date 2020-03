Federica Panicucci: 'Maniaca del controllo quanto basta. Da 11 anni mi alzo alle 5, Marco è la mia metà'

Federica Panicucci, splendida a 52 anni, mamma di Sofia, 14 anni, e Mattia, 12, nati dal matrimonio con l’ex Mario Fargetta, si definisce una maniaca del controllo “quanto basta”. Non si sente affatto perfetta, così rivela nella lunga intervista a Oggi. Conduttrice di Mattino 5, da 11 anni si alza alle 5. Organizzata sul lavoro e nel quotidiano, ha accanto un uomo speciale, Marco Bacini, 43 anni, “la mia metà del cielo”, così sottolinea. I due si sposeranno presto: “E’ solo questione di tempo”.

E’ una donna di successo. Presenza fissa in televisione, Federica non ha mai però messo in secondo piano il suo essere mamma: “Mi piace esserci. Quando i miei figli erano piccolini è stato tutto un po’ faticoso fisicamente, perché le notti in bianco, le influenze di stagione, i malanni ci sono sempre stati, come per tutte le mamme, e dovendo alzarmi alle 5 del mattino per prepararmi alla diretta è stata dura. Ma sono sempre stata concentrata sui miei figli, sui loro bisogni e sulle loro priorità. Ho sacrificato magari me stessa, piuttosto che essere mancante verso di loro”.

Maniaca del controllo “quanto basta”, Federica Panicucci non riesce a stare ferma e non spreca il suo tempo a oziare. Impegnata sul lavoro, non lascerebbe mai il suo programma. Intanto cresce i due bambini, che frequentano una scuola internazionale e che le piace riempire di coccole. Serena, sorride alla vita anche grazie al suo Marco.

“Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno - spiega la Panicucci parlando di Bacini - Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo. Non è stato un colpo di fulmine perché ci conoscevamo da tempo, ma uno scoprirsi pian piano e intuire le continue affinità. E’ un uomo molto attento, e a me piace che lo sia. Ma non diamo mai nulla per scontato”.

“Mi batte forte il cuore ogni giorno”, precisa Federica Panicucci, tutto questo grazie a Marco Bacini. Loro due sono l’esempio che dopo una separazione si può continuare ad amare, così pensa la presentatrice. I figli lo hanno accettato gradualmente senza alcun problema: “Marco è stato il valore aggiunto che dà gioia a tutti noi”. Lo vuole accanto a sé per sempre e come marito: “Quello sicuramente. Succederà. Anche presto, è solo questione di tempo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2020.