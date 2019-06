Federica Pannicucci e Marco Bacini, sempre più innamorati e felici, hanno accolto tutta la grande squadra di Mattino 5 al loro Lamo Restaurant, il ristorante appena inaugurato in zona piazza della Repubblica a Milano. La conduttrice ha fortemente voluto che la festa di fine produzione per celebrare un grande anno di successi e di share, in cui la sua trasmissione si è confermata leader nella fascia di programmazione, fosse organizzata nel locale a cui con il compagno tiene moltissimo.

Padrona di casa ineccepibile, splendida con il minidress con pailettes che metteva in risalto le gambe toniche e snelle, Federica Panicucci ha circondato i suoi ospiti, giornalisti, opinionisti e dirigenti Mediaset, con il suo calore e i suoi sorrisi alla festa di fine produzione di Mattino 5. Accanto a lei al Lamo Restaurant, locale curato fin nei minimi dettagli ed estremamente cool, il compagno, Marco Bacini, imprenditore 42enne di successo a cui è legata ormai da tempo.

Durante l’ultima puntata di Mattino 5, prima che andasse in scena la festa di fine produzione del programma al Lamo Restaurant, Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati protagonisti di un romantico fuori programma in tv: hanno ballato insieme sulle note della canzone ‘Anema e Core’. Uniti da un grande sentimento, i due anche al party non si sono mai persi di vista, pur tra chiacchiere, brindisi e risate con tutti i presenti.

Party divertente, arricchito dall’ottimo vino e da portate spettacolari. Federica Panicucci e Marco Bacini hanno festeggiato con Francesco Vecchi, che con la 51enne è da due anni al timone del programma su Canale 5.

Tantissimi gli ospiti presenti, tra i quali: Massimo Boldi, Riccardo e Marco Ferri, Franco Terlizzi, Alessandro Cecchi Paone, Giorgio Restelli e Sara Testa, Claudio Brachino e la moglie Barbara Benedettelli, Michela Brambilla, Gianluca Mech.

Alla festa presenti pure Paola Di Benedetto, Lory Del Santo, Morena Zapparoli, Giancarlo Scheri, Fabio Del Corno, Riccardo Signoretti e moltissimi altri.