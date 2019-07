Federica Panicucci, 51 anni, dopo essere stata a New York e Orlando con i figli Sofia e Mattia, è tornata a Milano per un paio di giorni e poi è subito volata a Hong Kong insieme al compagno, l'imprenditore 42enne Marco Bacini. La coppia non si trova in vacanza. Si tratta bensì di un viaggio di lavoro.

Federica Panicucci e Marco Bacini sono inarrestabili. Hanno aperto più di un locale a Milano e insieme hanno lanciato con successo una linea di t-shirt con negozi in franchising nel Bel Paese. A quanto pare ora sono volati alla conquista di Hong Kong dove nelle scorse ore hanno presenziato a un'importante riunione di lavoro. Federica e Marco ancora non svelano di cosa si tratta. Fanno sapere che un nuovo progetto è in arrivo e la Panicucci accanto una foto di coppia scattata nella hall dell'albergo che li ospita a Hong Kong (dove troneggia la statua di un elefante adagiato in terra) scrive: "Non ci fermiamo mai vero Marco Bacini?".

I due fidanzati sono davvero instancabili e dopo l'Italia ora puntano il mercato cinese.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 8/7/2019.