Finalmente in vacanza insieme: dopo un anno di impegni lavorativi e tanti nuovi progetti, Federica Panicucci e Marco Bacini sono volati in un resort extralusso alle Maldive. La coppia condivide sul social alcuni momenti del soggiorno romantico e in uno scatto la conduttrice 51enne sfoggia il corpo mozzafiato in due pezzi.

La Panicucci ha trascorso gran parte dell'estate insieme ai figli Sofia e Mattia. Prima li ha portati negli Stati Uniti dove hanno visitato New York e Orlando, poi si sono goduti il mare della Toscana sulle bellissime spiagge di Forte dei Marmi. Ora, però, per la padrona di casa di "Mattino Cinque" è arrivato il momento di una vacanza romantica insieme alla dolce metà.

La bionda del piccolo schermo si sta rilassando alle Maldive con Marco Bacini. La coppia ha scelto di soggiornare in un resort extralusso con suite che affaccia direttamente sull'Oceano Indiano, dotata di una piscina privata.

Mare, relax e tanto amore. Federica e Marco non potrebbero essere più felici. Uniti anche sul lavoro, hanno aperto due locali in pochi mesi e di recente hanno fatto un viaggio a Hong Kong per un nuovo progetto, i due fidanzati ora si godono il meritato riposo.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/8/2019.