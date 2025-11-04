Federica Panicucci organizza una red party a Milano per i 58 anni: le foto della festa

La conduttrice è elegantissima con indosso l’abito rosso firmato Valentino

E’ tutto perfetto al Ristorante Il Foyer alla Scala: luci soffuse e dettagli curatissimi

Musica, brindisi e risate. Federica Panicucci organizza un ‘red party’ a Milano per celebrare i 58 anni compiuti il 27 ottobre scorso. E’ tutto perfetto al Ristorante Il Foyer alla Scala: luci soffuse e dettagli curatissimi per una festa ultra chic. La conduttrice è elegantissima con indosso l’abito rosso lungo Valentino e i gioielli Damiani.

Federica Panicucci organizza una red party a Milano per i 58 anni

La presentatrice, raggiante, accoglie i suoi ospiti insieme al compagno, Marco Bacini. L’imprenditore, 49 anni il prossimo 22 novembre, sceglie per l’occasione di essere total black con il suo smoking portato con camicia nera e cravatta in tono.

Accanto a lei il compagno Marco Bacini

E’ tutto perfetto al Ristorante Il Foyer alla Scala: luci soffuse e dettagli curatissimi

L’atmosfera è di gran classe: sui tavoli troneggiano miriadi di rose rosse, l’ambiente è raffinato e accogliente. Federica conferma così la sua grande attenzione per l’eleganza. Al momento della torta arriva un dolce gigantesco, tutto panna e lamponi con sopra la scritta enorme “Federica”. Lei lo taglia felice. Poi si alzano calici ricolmi di champagne e si balla.

La conduttrice accoglie i camerieri che portano lo champagne: indossa un abito firmato Valentino e gioielli Damiani

La presentatrice è elegantissima

Sul social condivide un reel che racconta il party. La Panicucci scrive: “Le feste più belle sono quelle in cui ti guardi intorno e capisci che sei nel posto giusto con le persone giuste. E aveva ragione il mio amico Sebastian, il Foyer alla Scala è stato il posto giusto, pieno di tradizione e storia. Festeggiare nel cuore di Milano è stato un vero privilegio”. Ringrazia tutti quelli che hanno contribuito per la festa incantevole. E conclude: “Insomma grazie davvero a tutti ma soprattutto grazie a chi c’era, a chi ha ballato, brindato e reso questa serata semplicemente perfetta!”.