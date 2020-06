Federica Panicucci è famosa per avere sempre un look impeccabile. La conduttrice adora in particolar modo le scarpe: va letteralmente pazza per il paio di tacchi giusti. Così poche ore fa ha voluto condividere sul social una foto in cui appare in un mini completo blu con scarpe abbinate. Nell’immagine osserva proprio l’accessorio (che insieme alla borsa è probabilmente il più amato dalle fashioniste di tutto il mondo) con un’espressione a metà tra lo stupore e il compiacimento. Accanto allo scatto ha scritto: “Date ad una donna le scarpe giuste e conquisterà il mondo”. Si tratta di una frase pronunciata da una famosissima bionda del cinema, la leggendaria Marilyn Monroe, a cui lei sembra ispirarsi.

Sotto al post tantissimi i like, ma anche i commenti. Tanti gli apprezzamenti, compresi quelli di amiche famose. Come Sandra Milo, che ha scritto: “Ma ci vogliono anche delle gambe belle come le tue”. Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha aggiunto: “Splendida Fede”.

Recentemente la Panicucci, che ha due figli, Sofia, 15 anni, e Mattia, 12, nati dal matrimonio con l’ex Mario Fargetta, ha raccontato quanto sia felice oggi insieme a Marco Bacini. I due sono una coppia da diversi anni e ogni volta che appaiono in pubblico sembrano davvero molto affiatati. “Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo. Non è stato un colpo di fulmine perché ci conoscevamo da tempo, ma uno scoprirsi pian piano e intuire le continue affinità. E’ un uomo molto attento, e a me piace che lo sia. Ma non diamo mai nulla per scontato”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 16/6/2020.