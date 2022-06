Federica Panicucci e il futuro marito con i figli di lei a pranzo fuori: prove da famiglia allargata 

Federica Panicucci si concede un pranzo al ristorante a Milano insieme al compagno Marco Bacini e ai figli, Sofia e Mattia. Siede a un tavolo all’aperto del locale in centro. Super mamma sempre presente nella vita dei due pargoli, parla molto con i ragazzi avuti dall’ex Mario Fargetta, 59 anni, da cui ha divorziato con molta sofferenza nel 2015.

I due figli di Federica ora sono nel pieno dell’adolescenza, hanno, rispettivamente, 16 e 14 anni. Non è sempre facile avere il polso della situazione, la conduttrice 54enne, però, riesce a dialogare con loro e a fargli sentire costantemente il suo affetto.

Impegnata per quasi tutto l’anno con Mattino 5, la Panicucci riesce da sempre a conciliare il privato con il suo lavoro. A Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso maggio ha rivelato, proprio parlando del suo lavoro e il continuo contatto con la redazione Mediaset: “Noi abbiamo una chat che è attiva giorno e notte, quindi durante la settimana non c’è mai un vero stacco. Mi piace occuparmi dei miei figli Sofia e Mattia di 16 e 14 anni, e mi rilasso con un po’ di attività fisica a casa. Mi serve per svuotare la mente. Per il resto diciamo che il sabato è il giorno più tranquillo perché la sveglia non suona alle 5.30. Ma la domenica si torna in pista con la riunione per la puntata di lunedì”.

Con Bacini l’amore va alla grande. I due pensano da tempo alle nozze e chissà se saranno celebrate, come si diceva, entro il 2022. Una data sul calendario ancora non c’è. Marco ha saputo entrare in punta di piedi in famiglia, facendosi amare da tutti. “Sono tradizionalista e immagino un matrimonio classico”, ha spiegato la conduttrice a Chi lo scorso dicembre. E ha aggiunto: “Me la immagino come una festa gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”.

Scritto da: la Redazione il 7/6/2022.