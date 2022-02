Federica Panicucci ammette: 'Sono secchiona e perfezionista, mi fa sentire a posto’

Federica Panicucci, da tredici anni al timone di Mattino 5, non è stanca di alzarsi ogni giorno alle 5,30 per essere impeccabile e chic in tv, su Canale 5. “Sono disciplinata e amo così tanto il mio lavoro che non mi pesa. Negli anni ho raggiunto un equilibrio molto buono. Inoltre, avendo parte del pomeriggio libero, ho potuto seguire la crescita dei miei figli, Sofia e Mattia, che oggi hanno 16 e 14 anni. Lavorare e poter fare la mamma, offrendo presenza e supporto, per me è un privilegio”, confessa a Gente. La conduttrice 54enne poi ammette: "Sono secchiona e perfezionista, mi fa sentire a posto”.

Nella vita la popolare presentatrice si porta dietro gli insegnamenti dell’adorato papà: “Mi ripeteva sempre che, per quanto bello e luccicante potesse essere, era in primis un lavoro. Pertanto andava preso con serietà e impegno. E poi mi metteva in guardia sul fatto che potesse finire tutto da un momento all’altro: era protettivo, non voleva rimanessi delusa”.

Federica Panicucci segue i consigli del genitore ogni giorno: “Sempre e per sempre. Oggi approccio il lavoro con lo stesso spirito dell’inizio: sono sempre stata una ragazza con la testa sulle spalle, che studia, che non prende gli impegni sottogamba, che si prepara. Sono un po’ secchiona, lo ammetto, e perfezionista, ma questo mi fa sentire a posto e rispettosa verso me stessa, il pubblico e chi crede in me”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2022.