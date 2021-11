Federica Panicucci spiega come sarà il suo matrimonio: 'Classico, perché…’

Federica Panicucci il prossimo anno sposerà il compagno Marco Bacini. Lo ha confermato al settimanale ‘Chi’, senza fornire però una data per il grande giorno (forse, causa Covid, non è stata ancora fissata). La 54enne ha comunque descritto la cerimonia per come vorrebbe che fosse. “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”, ha fatto sapere al magazine diretto da Signorini.

Nell’intervista non si è parlato di “Mattino Cinque” (secondo voci di corridoio Federica potrebbe presto non essere più al timone della trasmissione di Canale5), ma la bionda ha sottolineato di aver appena firmato il rinnovo con Mediaset. “Ho appena rinnovato il mio contratto, sono felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”, ha aggiunto.

La Panicucci, che è già stata sposata tra il 2006 e il 2015 con Mario Fargetta, padre dei suoi due figli, Sofia e Mattia, ha poi commentato alcuni dei protagonisti dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’, visto che segue la trasmissione anche nel suo contenitore mattutino. “Mi ha colpito Soleil, ma anche la storia di Miriana, la forza di Katia e anche Alex Belli intriga molto il pubblico, che si chiede se sia vero o stia recitando. Ed è bello lasciare che lo decidano gli spettatori: non chiedetelo a me (ride, ndr)”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 24/11/2021.