Federica Panicucci è famosa per essere una che ama giocare con il proprio look. La conduttrice l’altra sera è uscita per trascorrere una serata di relax e divertimento a Pietrasanta, in Toscana, e ha deciso di non passare inosservata, optando per un outfit total denim. Maglia a fascia, pantalone jeans, scarpe e anche pochette, tutto rigorosamente nel tessuto più amato dai giovani. D’altronde a 52 anni il suo aspetto è ancora quello di una ragazzina.

La presentatrice Mediaset, padrona di casa di ‘Mattino Cinque’, recentemente ha raccontato la sua esperienza durante il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus. “Avevo un aiuto per le faccende domestiche, ma ora sbrigo tutto personalmente. E non mi pesa”, ha spiegato la bionda, che è mamma di Sofia 14 anni, e Mattia, 12, avuti dall’ex marito Mario Fargetta.

Raccontando la sua quotidianità ha continuato: “Mi alzo alle 7.30, preparo la colazione per i miei figli che iniziano le lezioni online alle 9. Poi sparecchio e metto tutto in ordine. Passo l’aspirapolvere e do lo straccio sui pavimenti ogni giorno, pulisco i bagni. In questi giorni ho lavato anche tende, vetri e balconi”.

Scritto da: la Redazione il 4/8/2020.