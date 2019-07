Federica Panicucci è sempre elegantissima. La conduttrice anche per scendere in spiaggia all’ora dell’aperitivo sceglie un look da mille e una notte. La padrona di casa di ‘Mattino Cinque’ ha condiviso sul social alcune immagini che la ritraggono all’ora del tramonto con un lungo abito rosso in riva al mare.

La 51enne, sempre in gran forma, è a Forte dei Marmi, in Versilia, come ogni anno. Per lei questo è il periodo per ricaricare le pile durante la pausa televisiva estiva. Alla fine del mese prossimo tornerà a Milano per ricominciare a lavorare alla preparazione dello show di Canale5.

Scritto da: la Redazione il 29/7/2019.