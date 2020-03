Federica Panicucci non ha smesso di andare a lavoro. La conduttrice continua a tenere il timone di ‘Mattino Cinque’, in onda nelle prime ore della giornata su Canale5. Indossa però sempre la mascherina e mantiene almeno un metro di distanza dagli altri, tranne che per pochi istanti (come in sala trucco). La protezione sul viso la toglie solo per andare in onda. Pubblicando una foto dietro le quinte del programma a Milano, in cui appare accanto ad alcuni membri dello staff anche loro con mascherina, ha scritto su Instagram: “Tutte le mattine il mio staff ed io lavoriamo in sicurezza. Via la mascherina soltanto io e solo durante la diretta”.

Federica, che è mamma di Sofia, 15 anni, e Mattia, 12, nati dal matrimonio con l’ex marito Mario Fargetta, è attualmente legata all’imprenditore Marco Bacini. I due, che sono una coppia molto affiatata, hanno recentemente rivelato di avere intenzione di sposarsi presto. Ovviamente bisognerà aspettare quantomeno la fine dell’emergenza Coronavirus. E potrebbe volerci qualche mese…

Scritto da: la Redazione il 13/3/2020.