Federica Panicucci: ecco il segreto dei suoi capelli lunghi

Federica Panicucci svela il segreto dei suoi capelli lunghi. La sua chioma è fantastica, sempre curatissima e tutti si domandano come faccia a mantenerla intatta nel tempo.

Porta i capelli lunghi da quando era una ragazzina, non li ha mai tagliati. Federica Panicucci confessa come fa a mantenere intatta, lucente e forte la capigliatura anche ora che ha 52 anni. “Per fortuna sono quotidianamente nelle mani di professionisti che, da tanti anni, mi coccolano e si prendono cura della mia capigliatura ma poi, tra le mura domestiche, sono io che devo trattarla”, confessa a OK Salute.

“Non posso fare a meno di shampoo e balsamo idratanti e addolcenti, di un prodotto termoprotettore, che applico sulla chioma ancora bagnata ed è in grado di difenderla dal calore di phon e piastre, e un olio ammorbidente che mi aiuta nello styling”, rivela la conduttrice di Mattino 5. “Inoltre questo taglio mi permette di gestire meglio i capelli, facendo magari una treccia o una coda alta, qualora non avessi tempo di sistemarla a dovere”, precisa ancora.

Al top della forma, Federica al giornale ribadisce ancora una volta di non essere schiava del fitness, ma di fare a volte esercizi a casa: “Mi ritaglio una mezz’ora per fare un po’ di stretching e qualche esercizio base per tonificare addominali, gambe, glutei e braccia. Non è una pratica costante ma saltuaria, alla quale mi dedico quando ne sento davvero bisogno e non sono eccessivamente stanca”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2019.