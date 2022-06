Federica Pellegrini, addio al nubilato a Formentera: foto

Federica Pellegrini rimane senza fiato per la sorpresa delle sue più care amiche. Le ragazze le piombano letteralmente in casa all’1,45 di notte per portarla via dall’Italia e regalarle un addio al nubilato da sogno a Formentera.

L’ex campionessa di nuoto 33enne il prossimo fine agosto sposerà a Venezia il suo ex allenatore, Matteo Giunta, 39 anni, cugino dell’ex Filippo Magnini. A occuparsi dei preparativi di matrimonio la coppia ha chiamato il wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio. In queste ore per lei, però, niente più ansia da fiori d’arancio imminenti: Fede si diverte con le amiche alle Baleari.

Cerchietto con velo in testa, come si usa fare per tutte le spose che stanno per andare all’altare, e un volo su cui salire su.

La Pellegrini sull’aereo dorme, recupera il sonno perso per la sorpresa ricevuta. Una volta sull’isola spazio alle risate e al relax nella villa con piscina affittata per l’occasione.

“SONO ARRIVATE ALL’1:45…ripeto…all’1:45… Detto questo….si parteeeee Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”, scrive la bionda felicissima, ora già stesa al sole a prendere un po’ di tintarella, mentre si prepara per una serata scatenata con le amiche del cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2022.