Federica Pellegrini annuncia: 'Matteo giunta è il mio compagno di vita’

Federica Pellegrini dopo anni di pettegolezzi e i rumour ha finalmente annunciato che Matteo Giunta, il suo allenatore, è anche il suo compagno di vita. La nuotatrice 32enne ha appena chiuso la sua carriera sportiva partecipando ai 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. E’ arrivata settima, ma la felicità per un percorso straordinario è comunque tantissima. Parlando con il Tg1 ha spiegato: “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa”.

“Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportive”, ha aggiunto. E qualcuno già parla di imminenti nozze e del possibile arrivo di figli.

Sul suo profilo Instagram Fede, che in passato è stata legata ai colleghi Luca Marin e Filippo Magnini, ha voluto pubblicare un post di addio al nuoto. Molto toccante.

Ecco le sue parole: “È stato un viaggio incredibile… bellissimo e difficile… sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!! Sono felice, veramente felice oggi!! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica!! Ho dato tutta la mia vita a questo sport e a questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più!! Grazie a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni. Grazie alla mia famiglia (il mio cuore pulsante)… Grazie al mio staff che non ha mai mollato come me!!”.

Scritto da: la Redazione il 28/7/2021.