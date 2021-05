Federica Pellegrini vince l'argento agli Europei nei 200 stile libero e abbraccia Matteo Giunta: guarda

Federica Pellegrini vince l’argento agli Europei di nuoto nei 200 stile libero e, davanti ai microfoni della Rai, abbraccia Matteo Giunta. A quasi 33 anni sale ancora sul podio, da vera leggenda, emozionata, felice, poi si regala un momento affettuoso, intimo, con il suo allenatore, l’unico uomo che rimane sempre accanto alla campionessa e con cui, da tempo, si dice ci sia molto di più.

Federica è ancora Divina. Per solo due centesimi non si regala l’oro a Budapest ma pensa in grande per la prossima Olimpiade di Tokyo. Ha sfiorato il trionfo assoluto: il primo posto è andato alla ceca Barbora Seemanova. La britannica Freya Anderson si è aggiudicata invece la medaglia di bronzo con il tempo di 1’56″42.

Appena uscita dalla vasca della Duna Arena., saluta la madre: “Ciao mamma, sono ancora viva”. E’ raggiante per aver conquistato la 55esima medaglia della sua carriera: “Oggi la medaglia non era scontata perché eravamo tutte vicine. Sono stanca ma contenta”.

La Pellegrini poi aggiunge: “Onestamente ero un po’ provata, perché era l’ultima occasione per fare tanti turni attaccati prima delle Olimpiadi. Sono molto soddisfatta di come ho gestito la gara, con un primo cento controllato e un ritorno alla mia maniera”.

Mentre Federica Pellegrini parla, arriva Matteo Giunta, coach che la tiene in forma, per molti fidanzato con la nuotatrice, anche se i due non hanno mai ufficializzato il legame apertamente, pur facendosi vedere sempre in coppia anche a eventi mondani.

L’abbraccio è tenerissimo. “Sei stata brava, sei stata bravissima”, le sottolinea. “Un abbraccio che vale un oro. Immensa Federica a 2 centesimi dall’oro ma con certezze che strizzano l’occhiolino alle Olimpiadi di Tokyo!!”, scrive la Federazione Italiana Nuoto nel post celebrativo su Instagram.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2021.