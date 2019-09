Federica Pellegrini l'ha fatto di nuovo: torna ai capelli rosa!

Federica Pellegrini l’ha fatto di nuovo: la campionessa di nuovo è tornata ai capelli rosa. Anche a fine maggio scorso aveva scelto lo stesso colore, un po’ più acceso, però, tendente al fucsia. Stavolta è più chiara. La 31enne si fa vedere dai fan che entusiasti le scrivono: “Sei bellissima!”.

Quasi 41mila ‘like’ per lo scatto con i capelli rosa. Federica Pellegrini con il suo look stravagante si sente super. Il caschetto corto con la riga leggermente laterale, appena mosso le dona anche così. “Oops .... I did it again …”, scrive la Divina. Aggiorna i fan su nuovi tatuaggi e acconciature, ma sulla vita privata non dice nulla. Soprattutto su Matteo Giunta, ufficialmente il suo allenatore, ma dopo il primo red carpet insieme, ora per tutti il suo nuovo fidanzato.

Federica Pellegrini, tornata vincente con la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai mondiali di nuoto in Corea del Sud, ama sperimentare nuove tonalità di colore. Stavolta ha lasciato intatta la radice dei capelli, mantenendo il suo solito colore, un biondo chiaro. Sulle lunghezze, invece, ha voluto un bel colore rosa, dalle nuance più tenui rispetto al passato. Ha preferito essere meno appariscente e ha fatto bene: il pink chiaro le dona moltissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/9/2019.