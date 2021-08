Federica Pellegrini e il fidanzato Matteo, cena romantica per il compleanno di lei: foto

Federica Pellegrini e il fidanzato Matteo Giunta si siedono al ristorante per una romantica cena per il compleanno della Divina, che a mezzanotte soffia su 33 candeline: oggi, 5 agosto, compie gli anni. Le foto che entrambi condividono con i fan sui loro profili Instagram raccontano una serata divertente in cui la campionessa fa una vera scorpacciata di sushi, che adora, a Tokyo.

Dopo l’addio al nuoto, arriva il tempo dell’amore. Federica e Matteo, finalmente usciti allo scoperto con la loro relazione, si sentono felici e pubblicano alcuni scatti a due. L’allenatore, l’uomo che l’ha conquistata con il tempo ed è diventato il principe azzurro della bionda, non si nasconde più. “Happy fabulous 33”, scrive accompagnando le sue parole con l’immagine a due insieme a Fede.

La sportiva, ironica come sempre, commenta divertita: “Ormai ti stai lasciando andare…”, accompagnando la frase con faccine che ridono e un cuore. Sa quanto il 39enne sia stato e continui a essere riservato sul loro privato.

Matteo è accanto a Federica dal 2014, cugino del suo ex Filippo Magnini, si è trovato travolto dal gossip quando la storia d’amore della bionda e dell’ex nuotatore, ora felicemente sposato con Giorgia Palmas e padre di Mia, è finita. E’ stato Giunta, suo coach, a spingerla a continuare con le gare fino a questa ultime Olimpiade. “E’ stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale. Spero lo sia anche nel futuro”, ha detto la campionessa.

Fondamentale nella vita della Pellegrini, Matteo si è trasferito già a casa della fidanzata a Verona, fa sapere un amico della coppia al settimanale Oggi. La loro storia di vita in due continua…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2021.