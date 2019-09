Federica Pellegrini, è Matteo Giunta il fidanzato? Primo red carpet in coppia: foto

Federica Pellegrini non scopre le sue carte, almeno con le parole. Tutti ormai da tempo si domandano se Matteo Giunta, allenatore della 31enne, cugino dell’ex Filippo Magnini, sia o meno il suo fidanzato. La bionda campionessa non ha mai ufficializzato, ora però, in qualche modo esce allo scoperto e si regala il primo red carpet in coppia con il 37enne di Pesaro. In foto i due sorridono all’obiettivo belli, felici e fortemente legati l’una all’altro.

Al gala “Meraviglioso”, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla Federazione italiana di nuoto per festeggiare i trionfi azzurri nei mondiali, Federica Pellegrini e Matteo Giunta arrivano con la stessa auto e anche sul social raccontano la loro emozione. I due calcano il red carpet da coppia. Per la bionda e il suo mister tantissime foto. I due si lasciano immortalare sereni insieme, quasi a ufficializzare finalmente la relazione.

E’ il suo fidanzato? Federica Pellegrini anche poche ore prima dell’evento mondano, quando è stata ricevuta in Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad altri atleti, ha voluto Matteo Giunta accanto a lei. Sono praticamente inseparabili.

Questo è il primo red carpet in coppia, anche se la ‘Divina’ ha deciso che non parlerà più della sua vita privata. Vuole vivere la sua passione senza più intromissioni esterne. E forse non ce n’è bisogno: le foto che li vedono ‘vicini vicini’ già parlano da sole…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/9/2019.