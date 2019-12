Federica Pellegrini e Matteo Giunta sempre più vicini. La nuotatrice e il suo allenatore sono tornati a farsi vedere fianco a fianco sul red carpet. Stavolta hanno calcato insieme la passerella dei ‘Gazzetta Sports Awards’ a Milano. I due hanno anche coordinato i loro outfit. Lei ha indossato un abito rosso, lui un completo con blazer sulle stesse tonalità.

E’ da tempo che si parla di un rapporto che va oltre la collaborazione professionale per la 31enne e Giunta, che tra l’altro è il cugino di Filippo Magnini, lo storico ex di Fede. La coppia non ha mai confermato i rumour, ma a dirla tutta non li ha neanche mai smentiti. Anzi, la campionessa e Matteo hanno fatto di tutto per alimentare i gossip, non perdendo occasione per farsi vedere fianco a fianco.

Recentemente Il Messaggero ha domandato alla sportiva cosa abbia Matteo in comune con i suoi storici ex fidanzati e lei, ancora una volta, ha usato un giro di parole per non smentire il rapporto sentimentale. “Matteo (Giunta, ndr) non c'entra ancora in questi nomi. Luca (Marin, ndr) e Filippo (Magnini, ndr) sono state storie importanti che ho avuto in passato. Matteo è attualmente è il mio allenatore”, ha risposto. E’ stato proprio quell’“ancora” a rafforzare l’ipotesi che a legare la bionda veneta e il suo coach non sia solo un rapporto professionale.

Scritto da: la Redazione il 19/12/2019.