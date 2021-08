Federica Pellegrini, nuova vita di coppia: 'Strano tenersi mano nella mano in pubblico’

Federica Pellegrini ha iniziato a vivere pubblicamente il suo amore con il compagno Matteo Giunta da poche settimane. Ha confermato la relazione con il suo allenatore, nonché cugino dell’ex Filippo Magnini, solo dopo la fine del suo percorso alle Olimpiadi di Tokyo. I due sono insieme da anni, ma fino ad oggi avevano evitato qualsiasi gesto affettuoso in pubblico, principalmente per fare in modo che il gossip non creasse problemi all’attività sportiva della campionessa. Al “Corriere della Sera” Federica ha fatto sapere di trovare un po’ strana questa nuova dimensione.

“Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli”, ha affermato. “Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti ‘che roba strana’”, ha poi aggiunto.

Parlando dei social, la 33enne ha detto di divertirsi a postare materiale su Instagram, ma ha aggiunto che ci dovrebbero essere maggiori controlli su quello che avviene online. “In generale penso che la situazione stia sfuggendo un po’ di mano. Forse se servisse un documento d’identità per iscriversi avremmo risolto il 90% dei problemi, il bullismo, il body shaming, adesso puoi nasconderti e c’è chi pensa di poter dire qualsiasi cosa, senza rispetto”, ha dichiarato.

Matteo, 39 anni, non è invece un grande fan delle piattaforme di condivisione online. “Lui è molto più riservato, è un po’ un ragazzo della vecchia generazione ed è anche il suo bello: a volte sono io che lo obbligo a postare, penso possa essere utile per lui, ma non è proprio il suo mondo”, ha concluso Fede.

