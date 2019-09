Federica Pellegrini ha deciso di aggiungere un nuovo tatuaggio alla sua collezione. La campionessa di nuoto sul social pubblica uno scatto che la ritrae mentre un esperto tatuatore le sta disegnando un enorme rosario sulla schiena.

"Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili... sempre sotto al mio cuscino... ora... non andrà più via...", scrive la 31enne accanto allo scatto condiviso sul suo profilo Instagram. Federica con questo tattoo rivela di avere uno spiccato senso della spiritualità e di affidarsi alle preghiere per affrontare le sfide della vita, tanto da tenere sempre un rosario sotto il cuscino. Ora, però, ha deciso di averlo anche inciso sulla pelle, in modo indelebile, in modo che sia sempre con lei.

Molti follower commentano sottolineando di apprezzare il suo nuovo tatuaggio, altri invece esprimono il loro dissenso: "Basta Federica tatuarti sulla pelle le tue sfide, non ne vale la pena, sei una bella ragazza, la pulizia della pelle dona più femminilità - scrive un'utente - Su tutto quello che indossi, senza tatuaggi, lo valorizzeresti di più". "Mai i fatti vostri mai... libertà, brava Fede, il corpo è tuo", la replica di una fan della Pellegrini.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 3/9/2019.