Federica Pellegrini con gli occhi gonfi annuncia: 'Ho il Covid’

Federica Pellegrini ha gli occhi gonfi mentre annuncia nelle Instagram Stories di essere positiva al Covid. Dopo aver avuto dei sintomi, tra cui dolori e mal di gola, ha deciso di far il test, che è risultato positivo. La 32enne ha pianto tantissimo. Il motivo? Non potrà riprendere a gareggiare come voleva. Solamente la prossima settimana avrebbe dovuto volare a Budapest per un evento importante.

“Buonasera a tutti, scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto una brutta notizia… Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori e tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola e ovviamente non sono più andata in piscina e oggi pomeriggio ho fatto il tampone”, ha spiegato ai suoi follower.

“L’esito è positivo. Quindi sono positiva al Covid. Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per l’ISL a Budapest cominciando a gareggiare, cosa di cui avevo bisogno. Sarei dovuta partire lunedì per raggiungere la mia squadra, gli Aqua Centurions, e invece non sarà così”, ha aggiunto.

“Avevo molta voglia di tornare a gareggiare. Mi dispiace veramente tanto, per me che avevo cominciato l’anno bene, che mi stavo allenando bene e non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale. Invece niente, ci rifermiamo di nuovo”, ha quindi continuato la campionessa olimpica.

“Non so se ridere o piangere, anche se come si può vedere ho pianto fino ad ora. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge. E ci facciamo questi bei dieci giorni di quarantena a casa… Yeahhhh, felicità…”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 15/10/2020.