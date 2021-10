Federica Pellegrini si sposa: le foto della proposta di nozze

Federica Pellegrini si sposa: nella serata di sabato 30 ottobre ha ricevuto la proposta di nozze dal compagno Matteo Giunta. La 33enne ha voluto condividere la bella notizia sul social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui appare in piedi e scalza su un balcone, mentre davanti e lei c’è in ginocchio Matteo, con in mano l’anello. I due si scambiano un romantico bacio sulla bocca. Vicino allo scatto la “Divina” ha scritto: “Io e te, e tutto il mondo fuori”.

Negli stessi momenti Matteo, 39 anni, ha invece postato sul social un’altra foto della serata. Nell’immagine i due si abbracciano e la campionessa olimpica mostra all’obiettivo la mano con il gioiello appena ricevuto in dono. Giunta ha scritto: “Sono un ‘ragazzo’ fortunato… (ha detto si)”.

Federica e Matteo, che è di Pesaro ed è il cugino di Filippo Magnini (ex di lei, oggi accasato con l’ex velina Giorgia Palmas), si conoscono da tantissimo e sono anche una coppia da molto tempo. Per evitare eccessive attenzioni dei media sono però usciti allo scoperto solamente la scorsa estate dopo le Olimpiadi di Tokyo (sebbene nell’ambiente il loro amore fosse cosa nota). Lui è infatti l’allenatore della nuotatrice, che ha deciso di appendere la cuffietta al chiodo proprio qualche mese fa.

Scritto da: la Redazione il 31/10/2021.