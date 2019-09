Federica Pellegrini è stata ‘tradita’ più di quanto abbia tradito. Lo ha spiegato lei stessa intervistata da ‘Il Messaggero’, commentando anche il recente red carpet in coppia con il suo allenatore Matteo Giunta, che secondo molti sarebbe il suo nuovo fidanzato. Quando il giornalista le ha chiesto se durante le sue relazioni siano state più le volte in cui ha messo le ‘corna’ o quelle in cui le ha ricevute, ha risposto: “Di sicuro quelle in cui sono stata tradita”.

Per Fede l’amore cambia molto a seconda delle stagioni della vita: “E’ un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi. Cresce con te”. Oggi la campionessa olimpica è anche molto più sicura di sé. “Negli ultimi due o tre anni sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100%”, ha aggiunto.

La Pellegrini, 31 anni, ha parlato anche tatuaggio che ha fatto sulla schiena pochi giorni fa: “Sì, un rosario. Me lo ha regalato mia mamma tempo fa e io l’ho sempre portato con me quando facevo i collegiali o le gare. Ce l’avevo sempre in valigia. Le ultime gare dei mondiali, invece, l’ho messo sotto il cuscino ed è stato come un lampo nelle testa. Mi sono detta se vinco questa volta lo porterò sempre con me. Ho vinto e quindi l’ho tatuato”.

Infine dopo che la settimana scorsa si è presentata sul red carpet di un evento fianco a fianco al suo allenatore Matteo Giunta, nonché cugino dell’ex Filippo Magnini, che secondo i siti di cronca rosa sarebbe il suo nuovo fidanzato, la bionda veneta ha smentito di avere una storia con lui. Ma poi ha aggiunto un “ancora" che forse lascia intendere una verità un po’ diversa…

Quando il giornalista le chiede cosa hanno in comune “Luca, Filippo e Matteo”, ovvero i nomi dei suoi ex storici più quello dell’attuale allenatore, lei ha replicato: “Matteo (Giunta, ndr) non c’entra ancora in questi nomi. Luca (Marin, ndr) e Filippo (Magnini, ndr) sono state storie importanti che ho avuto in passato. Matteo è attualmente è il mio allenatore”.

Scritto da: la Redazione il 16/9/2019.