Federico Fashion Style, per i 32 anni festa a tema giapponese con tanti amici vip: ecco chi c'era

Federico Fashion Style si regala una festa a tema giapponese per i 32 anni, che ha compiuto ieri, martedì 5 ottobre. A Roma sceglie il Moku, locale a Ponte Milvio, per un party superlativo dove arrivano tanti amici vip.

L’hair stylist è con la figlioletta e la compagna Letizia. Si lascia fotografare con un prezioso kimono nero addosso dai fotografi all’esterno del locale. Fa passerella prima di fare il suo ingresso trionfale alla festa a base di sushi. Luci, fiori e un allestimento unico per celebrare il compleanno di Federico Lauri, che danza sulle note del suo “Io sono pazzesco” in compagnia di Arisa e Bianca Gascoigne, anche loro nel cast di Ballando con le stelle, proprio come il parrucchiere delle vip.

Alla festa ci sono pure Francesco Chiofalo con Drusilla Gucci, Vera Gemma, Aida Yespica, legatissima a Federico Fashion Style, Guendalina Tavassi, Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli e altri ballerini del talent di Milly Carlucci, in partenza il prossimo 16 ottobre su Rai Uno, Alessia Fabiani, il pr Antonello Lauretti, Tommaso Eletti, ex gieffino vip, e tanti altri.

Giacomo Urtis, anche lui intimo di Federico, non buca l’appuntamento, ma solo in videochiamata: fa gli auguri all’amico. Per motivi di lavoro non è lì di persona.

Federico Fashion Style è felicissimo, per lui anche una torta mega a più piani tutta nera con sopra scritte dorate, seguendo il tema della festa. Il party va avanti fino a notte fonda, i brindisi si susseguono senza fine. La Capitale torna mondana con un party eccentrico e con quel tocco kitch che non sfigura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2021.