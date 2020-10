Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, litigata epica in tv: lui le dice 'buffarola', lei 'ladro schifoso'

Federico Fashion Style torna in tv a Live - Non è la D’Urso per controbattere alle clienti insoddisfatte e tra gli ‘sferati’, trova ancora una volta Antonella Mosetti. I due già nella scorsa puntata non se l’erano mandate a dire: la showgirl l’aveva accusato di essere un irriconoscente e averle rovinato i capelli, l’hair stylist aveva replicato sottolineandole di non aver pagato il suo conto e di essere sparita. Lo scontro si accende di nuovo: in tv va in scena una litigata epica. Federico Lauri le urla: “Buffarola!”. La mora risponde dandogli del “ladro schifoso”.

“Questa sera ho messo delle extention che non ho pagato perché come succede nel mondo dello spettacolo io ho prestato la mia immagine e sono stata omaggiata con delle extention”, esordisce la Mosetti. "Dici che hai prestato la tua immagine per il profilo Instagram ma c'ho il doppio dei tuoi follower", risponde subito il parrucchiere die vip. Le ricorda ancora che lei gli deve 600 euro…

“Guarda che io sono una grande signora, che paga tutto. Non far passare questo messaggio, cretino. Non lo far passare, perché ti mangio. Con me non passi, ti ho portato io in questo mondo, e mi maledico per averlo fatto. Sei un falso, dici solo stron*ate”, controbatte Antonella. E aggiunge: “I 600 euro che mancavano glieli ho dati in nero. Io non dico bugie. Sei tu il bugiardo che dici che nessuno ti ha pagato. A me la brutta figura non la fai fare. Io non ho debiti con nessuno, sei un ladro!”.

Federico inviperito replica: “Sei incommentabile guarda. Mi hai anche bloccato sul cellulare. Io passavo la tua carta di credito e me la rifiutava, diceva ‘transazione non eseguita’”. La lite è furiosa e si interrompe solo per pochi istanti, perché poi, con la ‘busta choc gold’ nelle mani di Barbara D’Urso nella quale ci sono le trascrizioni delle chat intercorse tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti in cui la showgirl promette di saldargli il conto, si riaccende.

“Nell’audio dei messaggi che ho inviato qui alla redazione e che Barbara sicuramente ha sentito, mi dicevi che mi facevi un assegno e che mi avresti portato il resto. Da quel momento sei sparita. Fai più bella figura a stare zitta. Dove le hai pagate queste extension? Sei una buffona e ti devi vergognare. Sei una maleducata”. Poi in romano le grida: “Buffarola”. Il termine descrive una persona che fa debiti e non li paga.

“Ladro”, urla di rimando Antonella. “Fai solo il circo! A me sta zitta non lo dici, sei solo un ‘peracottaro'. Pulisciti la bocca. Un uomo non fa così. Sei uno schifoso”, continua. Ci manca poco che tra i due vada in scena uno scontro oltre le parole. Barbara, però, interviene e li mette a tacere entrambi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.