Federico Fashion Style apre un altro negozio in una nuova città: ecco dove

Federico Fashion Style è felice: il suo successo non si arresta. Non c’è solo la tv nel futuro, il parrucchiere delle vip apre un altro negozio, il ‘suo’ Salone delle Meraviglie. Sul social lo annuncia entusiasta e svela dove, la città che ha scelto.

Dopo Anzio, Roma, Napoli e Milano, Federico Lauri inaugurerà una nuova sede anche a Firenze. “Oggi grandi news - rivela ai fan - Poi vi aggiornerò su tutto”. Ha avuto tanti appuntamenti di lavoro nel capoluogo toscano. “Sto cercando una location davvero, davvero pazzesca per aprire qui a Firenze”, confida ancora il 32enne nelle sue IG Stories ai fan.

Federico Fashion Style ha passeggiato talmente tanto a Firenze, nelle vie del centro, per scoprire il punto esatto dove aprire il nuovo negozio che si è procurato una brutta vescica al piede: “Mi fa male, non riesco neppure a camminare”. Ma è contentissimo. Dopo un’intera giornata sale nuovamente sul treno per tornare ad Anzio, dove vive insieme alla compagna Letizia e alla figlia Sophie Maelle, nata nel 2017 grazie alla fecondazione assistita.

“Ciao bella Firenze, ci rivedremo presto e faremo grandi cose insieme”, sottolinea sempre sul social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2022.