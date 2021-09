Federico Fashion Style a Ballando con le stelle: 'Sarò pazzesco'

Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, è entusiasta di essere uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci prenderà il via il prossimo 16 ottobre su Rai Uno, l’hair stylist delle vip, che il 5 dello stesso mese, poco prima del debutto, compirà 32 anni, promette: “Sarò pazzesco”.

A La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, la Carlucci presenta in diretta il cast dell’edizione 2021 del talent. Scorrono sullo schermo i video di tutti i famosi, pronti a mettersi in gioco sulla pista, danzando, davanti ai giudici del programma, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. A dare la propria opinioni, a ‘bordo campo’, anche Matano stesso e la criminologa Roberta Bruzzone. Tra tutti c’è il famosissimo parrucchiere che si sente pronto a stupire.

“Io sono sul treno a Roma, da domani inizierò con gli allenamenti di Ballando con le stelle”, dice Federico Fashion Style. Poi aggiunge: “Non vedo l’ora, sono super emozionato. Una cosa però la so: sarò pazzesco”. Si sente già la super star del talent show: sfoggerà loook stupefacenti tutti da vedere.

A Ballando, oltre a lui, ci saranno: Al Bano, Arisa, Morgan, Memo Remigi, Fabio Galante, Andrea Iannone, Valerio Rossi Albertini, Alvise Rigo, Sabrina Salerno, Mietta, Valeria Fabrizi e Bianca Gascoigne, figlia di Paul.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2021.