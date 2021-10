Esordio amaro e con polemica per Federico Fashion Style a Ballando con le stelle: ''Pregiudizi su di me''

Esordio amaro e con polemica per Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style a Ballando con le stelle. Il coiffeur nella prima puntata si è classificato penultimo e di certo non ha nascosto il suo disappunto.

Il 32enne si è presentato come un concorrente ambizioso e pronto ad imparare, accanto a lui c'è la coach Anastasia Kuzmina, ma la prima prova di ballo ha totalizzato pochi punti e molte critiche da parte della giuria del programma composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Dopo l’esibizione sulle note di Mi vendo di Renato Zero il parrucchiere delle star prende la prima doccia gelata totalizzando solo 21 punti. “Non lo accetto. Ha ballato bene, magari anche fuori tempo. Ma ha ballato”, replica subito Anastasia Kuzmina che rincara la dose: “C’è un pregiudizio nei suoi confronti”.

Sui social invece il nome del coiffeur e lo stesso Lauri nelle stories post puntata si sfoga chiedendo sostegno ai suoi followers. ''Non sono un maestro e devo imparare, ma certi commenti dei giudici erano campati per aria e venivano da pregiudizi, il dodicesimo posto mi sembra davvero ingiusto, comunque vi stupirò''.

Scritto da: La Redazione il 17/10/2021.