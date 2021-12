Federico Fashion Style incanta il pubblico di 'Ballando' con la figlia nata da fecondazione assistita: le immagini

Federico Fashion Style incanta il pubblico di Ballando con le stelle con la figlia nata nel 2017 da fecondazione assistita. Il parrucchiere 32enne durante la semifinale del talent show riceve la sorpresa più bella e si commuove, finendo in lacrime. La bambina è dolcissima insieme al papà che alla fine crolla.

Letizia, la moglie del famoso hair stylist, nella clip di presentazione racconta: “Quando ci siamo conosciuti, ci stavamo persino antipatici, poi ci siamo baciati ad una festa”. Stanno insieme da quando avevano 17 anni. Per avere una figlia, che non arrivava, sono ricorsi alla scienza. “E’ stata la cosa più desiderata in assoluto. Lo ha saputo prima lui che ero incinta, poi io. E’ andato a ritirare le analisi, mi ha portato il risultato con un mazzo di rose bianche”, racconta la donna.

La moglie di Federico Lauri entra in pista per lanciarsi in una salsa, ma poco dopo la coppia è raggiunta da Sophie Maelle. Il parrucchiere si esibisce mettendo la bimba sulle spalle, le lacrime scorrono sul suo viso.

A fine esibizione Milly Carlucci chiede alla ragazzina chi vincerà. “Papà”, dice Sophie. Poi viene letta la lettera scritta dalla bambina al padre.

E' lo stesso Federico Fashion Style a leggere. “Ti amo papà, ti voglio tanto bene, vorrei tu vincessi Ballando con le Stelle. Io sto venendo da te a Ballando. Mamma non te lo voleva dire. Io sto nel negozio nuovo poi veniamo a te. Ti voglio tanto bene papà, sei bellissimo”, ha scritto Sophie Maelle.

Il momento è toccante, emozionante. Il pubblico applaude e lo share tocca picchi altissimi: Ballando con le stelle fa centro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2021.