Federico Lauri, 29 anni, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, volto dello show di Real Time "Il Salone delle Meraviglie", di recente ha smentito le voci che lo volevano omosessuale e ha dichiarato di avere una compagna, Letizia, da ben 12 anni e una figlia, la piccola Sophie Maelle. Al settimanale Vero il celebre hairstylist ha parlato della sua famiglia e ha rivelato che gli piacerebbe avere altri bambini.

Federico Fashion Style ha raccontato che la figlia è una sua grande fan: "Mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po’ come un supereroe. Ho un’applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: ‘Il mio papà, il mio papà’. Mi vengono le lacrime al solo pensiero".

Alla domanda se sposerà la compagna, Federico Fashion Style ha risposto: "Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare". Un altro figlio? "Mi piacerebbe, ma ho troppi impegni. Vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz'altro la famiglia".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/7/2019.