Federico Fashion Style, cliente non paga conto di 600 euro? Lui: 'No, solo piccolo incidente'

Federico Fashion Style finisce ancora una volta al centro delle polemiche, ma dice basta con le calunnie. Ieri si era diffusa la notizia, riportata da Il Fatto Quotidiano e altri giornali, di una cliente inferocita che si sarebbe rifiutata di pagare un conto di 600 euro giudicato troppo salato nel suo salone ad Anzio. Sarebbero intervenute persino le Forze dell’Ordine per calmare gli animi. Il parrucchiere delle vip sul social precisa che è tutto falso: “Solo un piccolo incidente”. Poi anche al Corriere Città sottolinea: “Nulla di tutto ciò è vero”. E chiarisce pure sui suoi prezzi: “Sono detti in partenza”.

Secondo il quotidiano, che a suo volta cita come fonte IlCaffè.Tv, la donna in questione sarebbe stata convinta di pagare poco meno di 300 euro, invece, quando le sarebbe stato presentato il conto, avrebbe capito di non poter sborsare quella cifra: i 600 euro in questione. La cliente si sarebbe rifiutata così di pagare.

Sempre stando ai fatti riportati dai media Federico Lauri sarebbe stato costretto a chiedere l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Anzio. Per chiudere la polemica avrebbe proposto alla donna di non pagare nulla, ma la signora avrebbe insistito per pagare una cifra “giusta” per le prestazioni ricevute per la sua chioma.

Federico Fashion Style smentisce. Nelle sue IG Stories dice che è tutto falso: “C’è solo stato in piccolo incidente con una cliente”. Poi al Corriere Città chiarisce ulteriormente la vicenda. “Nulla di tutto ciò è vero - sostiene - l’unica cosa vera è che c’era stato un fraintendimento con una cliente, che peraltro conosceva bene i nostri prezzi, che sono comunque detti in partenza. Non facciamo sorprese a nessuno”.

L’hair stylist 31enne poi aggiunge: “Comunque con la signora è stato chiarito tutto in modo tranquillo e sereno, non capisco perché dare clamore a una notizia infondata, ingigantendola e infangando così la mia reputazione, visto che in questo modo sembra che io voglia approfittarmi delle clienti quando invece non è vero. Per questa cosa mi sono rivolto al mio legale, perché non voglio far passare un messaggio sbagliato a chi mi conosce e soprattutto a chi non mi conosce: chiedo che venga semplicemente detta la verità”.

Poi conclude: “Si parla sempre di cose negative, che guarda caso poi non sono vere, che mi riguardano, mentre non si dà assolutamente risalto al fatto che anche grazie a me Anzio viene conosciuta da persone che neanche sapevano dove fosse”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2020.