Federico Fashion Style contro Antonella Mosetti in tv: 'Non ha pagato il conto'

Federico Fashion Style si scaglia contro Antonella Mosetti in tv. A “Live - Non è la D’Urso” scoppia la lite tra l’hair stylist, all’anagrafe Federico Lauri, e la showgirl, sua ex cliente. Il parrucchiere replica duramente alla mora, tra gli sferati con cui è a confronto, che l’accusa di averlo portato al successo senza dirle mai grazie e di averle presentato un conto salato, rovinandole per di più i capelli. “Non ha pagato il conto”, sottolinea.

La Mosetti avrebbe bloccato da anni il numero di telefono di Federico Fashion Style sul suo cellulare. “Il tuo è il salone degli orrori - accusa l’ex stella di “Non è la Rai” - Ti ho portato al successo, nessuno la fa. Tu invece mi hai rovinato i capelli, per fortuna grazie a una professionista sono riuscita a recuperare la situazione. Non mi hai mai detto grazie. E poi mi hai presentato un conto…”.

Federico controbatte: “Ti eri messa delle extension e ti ho mostrato un preventivo che hai accettato, la tua carta di credito non passava, diceva: ‘transazione non eseguita’. Io ti ho detto: ‘vieni un’altra volta, non c’è nessun problema, me li riporti’. Mi hai bloccato sul telefono e sei scomparsa”.

Antonella Mosetti si infuria e replica: “Vuoi dire che non avevo soldi? Sono una donna di casa, non li butto per certe stronzat*. I soldi te li ho dati tesoro, sei solo un grandissimo bugiardo. Lo sai perché non piaci alla gente? Perché non sei umile. Sempre pronto a parlare male degli altri!”. Dovrebbe al parrucchiere, stando a quel che dice lui, 600 euro.

Lo scontro non si spegne. La Mosetti lancia una frecciata a Federico Fashion Style: “Non ti vede nessuno”. L'hair stylist, che su Real Time va in onda con “Il salone delle meraviglie”, risponde: “Il mio programma è alla quarta stagione e tu invece che fai Antonella?”. La mora dà un’altra stilettata: “Certo, basta che paghi…”.

Volano gli stracci e parole forti. Lauri sottolinea: “Non piaccio alla gente come te che t’attacchi i capelli e poi non paghi”. Poi prega la soubrette di lasciar parlare gli altri, ma non finirà qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2020.