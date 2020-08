Un altro volto tv è tornato dalle vacanze in Sardegna con il Coronavirus. Si tratta di Federico Fashion Style, noto hairstylist dei famosi, protagonista anche di uno show tutto suo. Il 31enne ha annunciato via social di essere risultato positivo al tampone fatto a Roma. “Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me... ho contratto il COVID-19, ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo!”, ha fatto sapere. “Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!”, ha aggiunto.

“Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”, ha continuato in un post pubblicato su Instagram.

Nelle Stories ha poi spiegato quali sono i sintomi principali che ha in questi giorni: “Spossatezza, mi gira tanto tanto la testa”. Ha anche voluto far sapere a tutte le sue clienti com’è la situazione nei tre punti vendita in giro per l’Italia (Roma, Milano e Anzio): “Nei saloni di Roma e Milano non ci vado da prima delle vacanze. Chi ha preso appuntamento specificatamente con me verrà richiamato dal centralino per prendere appuntamento magari dopo questi quattordici giorni di quarantena”.

“Per il salone di Anzio che è stato l’unico salone che ho frequentato prima delle vacanze provvederemo a fare la sanificazione e i tamponi a tutti i ragazzi”, ha concluso. Insomma, il Coronavirus non è affatto scomparso e, anzi, quanto sta accadendo dimostra come quando si abbassa la guardia e non si rispetta il distanziamento sociale in pochi giorni si può creare un nuovo pericolosissimo focolaio come quello sardo. Alla faccia dei negazionisti e di chi si rifiuta di indossare la mascherina.

Scritto da: la Redazione il 25/8/2020.