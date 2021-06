Federico Fashion Style diventa un faraone egizio per il suo nuovo singolo: foto

Federico Fashion Style diventa un faraone egizio per il suo nuovo singolo, appena uscito. Nelle foto che posta sul social e nelle sue IG Stories il parrucchiere delle star si mostra fiero con il costume addosso: a Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte di Roma, ha girato il videoclip di “Io sono pazzesco”, la nuova hit dell’estate 2021.

Il parrucchiere, famosissimo anche in tv con il suo Salone delle Meraviglie, ci ha preso gusto a cantare. Lo scorso anno Federico Fashion Style aveva spopolato con “Troppo top”, ora ecco il nuovo brano dance per far ballare tutti.

“Tra poco sarò un faraone egiziano”, racconta ai fan Federico Lauri, questo il suo vero nome all’anagrafe. Il costume di scena è meraviglioso, ha un lungo mantello con strascico. Gioielli, capelli color oro: il 31enne è nella parte.

Federico mostra anche la sua Cleopatra, Aurora Celli. Nel video dovrebbe essere presente anche Nina Moric, come annunciato dall’hair stylist stesso.

Federico Fashion Style poi, sempre per esigenze di copione, fa un cambio d’abito. Stavolta indossa uno dei suoi soliti completi ricercati. Giacca bianca con ricami neri, pantalone white e camicia black. Con quattro ballerine svela la coreografia pensata per il ritornello della sua canzone. Le riprese vanno avanti, intanto i follower impazziscono per “Io sono pazzesco” e piovono complimenti: il trash conquista.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2021.