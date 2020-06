Federico Fashion Style inaugura il nuovo negozio a La Rinascente di Roma con Tina Cipollari e Gianni Sperti

Federico Fashion Style non risente della crisi: inaugura la stagione degli eventi vip nella Capitale dopo il lungo e asfissiante lockdown causa emergenza sanitaria con l’opening del suo nuovo negozio a La Rinascente di Roma. Il parrucchiere delle celebrità fa festa con Tina Cipollari, Gianni Sperti, popolarissimi opinionisti di Uomini e Donne, e molti altri famosi, suoi affezionati clienti.

Fa le cose in grande, nonostante le regole imposte per evitare gli assembramenti, mascherine, guanti e distanze di sicurezza. Federico Fashion Style inaugura il nuovo negozio e i fotografi accorrono per immortalare i suoi invitati. Lui stesso in total white dalla testa ai piedi posa accanto alla compagna Letizia, a cui è ormai legato da 12 anni, e alla figlia Sophie Maelle, nata nel 2017 grazie all’inseminazione artificiale.

Federico Lauri, questo il suo nome all’anagrafe, è inarrestabile, pronto sempre a stupire con le sue tecniche all’avanguardia per capelli sani e belli e la sua abilità con le forbici in mano. Il salone delle meraviglie ad Anzio è da sempre affollatissimo: tante clienti, famose e non, e una folla di fan che lo seguono con ammirazione da diverse stagioni su Real Time. Ora il flagship store di La Rinascente gli regala ancora più visibilità a Roma. Tina e Gianni non potevano bucare l’evento, come pure Valeria Marini, madrina della piccola dell’hair stylist, legata a lui da un affetto profondo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2020.