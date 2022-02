Federico Fashion Style: 'Non ho le labbra rifatte!'

Federico Fashion Style non ha mai ingrandito le labbra. Il parrucchiere smentisce il ritocchino, replicando ai fan che avevano ipotizzato il filler: è falso, parola del 32enne. “Non ho le labbra rifatte!”, sottolinea nelle sue IG Stories l’hair stylist delle vip.

Tutto è stato causato da una foto postata di corsa sul social con un filtro “esagerato”. “Ragazzi, avete ragione, ma nella foto che vi metto qui sotto, stavo facendo ‘La vita in diretta’, ero in diretta, correndo ho messo un filtro, in effetti ho messo un filtro troppo esagerato, ma mi piaceva così tanto la foto che ho voluto postarla lo stesso”, spiega Federico Lauri.

“Queste sono le mie labbra, naturali: io non ho mai fatto nulla alle labbra e mai lo farò. Quindi non mi massacrate con i commenti, ho solo sbagliato filtro”, aggiunge ancora l’ex concorrente di Ballando con le stelle 32enne.

Federico mostra anche alcuni dei commenti taglienti che gli sono arrivati. “Stai subendo una metamorfosi! Basta punturine! Sei al limite”, si legge su uno. Un altro follower gli scrive: “Hai fatto altro botulino? Mi sembra esagerato”. “Ma che è successo alle labbra?”, si legge ancora. Il parrucchiere vuole stoppare i maligni, così corre ai ripari e precisa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2022.