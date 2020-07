Federico Fashion Style sa come farsi riconoscere. L’hairstylist è stato paparazzato in giro per il centro di Milano con un look di quelli che non passano inosservati. Maglia leopardata, pantaloni neri attillati e borsa sulla spalla. Va di corsa, il business chiama. Il 31enne si fa accompagnare da un collaboratore, mangia una cosa al volo ed è pronto a ripartire. D’altronde per lui la vita scorre veloce, si divide tra la Lombardia e il Lazio. Ha infatti tre saloni di bellezza, uno nel capoluogo meneghino, uno nella capitale e uno nella sua città d’origine, Anzio.

Recentemente Federico Lauri, questo il suo vero nome, è stato al centro delle polemiche dopo che una sua cliente si è rifiutata di pagare un salatissimo conto nel negozio di Anzio. E’ stata chiamata addirittura la polizia per risolvere la vicenda. Davanti alle critiche social di chi ha accusato Lauri di avere prezzi davvero troppo alti, l’artista della chioma ha spiegato che ad ogni cliente viene fatto un preventivo e che il lavoro viene iniziato solamente dopo l’approvazione.

“Tutto comincia con una mia consulenza e solo dopo l’accettazione del preventivo si procede con il lavoro. Ci sono lavori che hanno un costo più o meno alto, a seconda del trattamento che la cliente per sua volontà decide di fare”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 20/7/2020.