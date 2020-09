Federico Fashion Style, maxi multa: 'Prezzi poco chiari'

Federico Fashion Style stavolta non fa notizia per le sue acconciature. Il parrucchiere delle vip, all’anagrafe Federico Lauri, ha ricevuto una maxi multa. La ragione? “Prezzi poco chiari”.

La multa è arrivata dalla polizia locale di Roma per il suo listino prezzi poco trasparente. Dovrà sborsare poco più di mille euro di sanzione amministrativa. Era stato il Cocacons ha presentare un esposto in cui chiedeva di svolgere accertamenti sui prezzi praticati al pubblico nei suoi saloni. Gli agenti hanno svolto un sopralluogo nel salone di bellezza, all’interno della Rinascente di via del Tritone, poi gli hanno rifilato la maxi multa.

Il Codacons, come si legge in una nota, “chiedeva ai Vigili Urbani di attivarsi tempestivamente per adottare tutti gli atti necessari alla verifica dello stato dei luoghi in ogni esercizio commerciale facente capo al sig. Federico Lauri, e verificare se gli obblighi informativi e di trasparenza vengano rispettati; se, in caso di vari trattamenti, venga preventivamente composto un preventivo per rendere edotto il consumatore non solo sulle caratteristiche del prodotto ma anche sul costo complessivo del servizio”.

A seguito dell’esposto dell’associazione la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto un sopralluogo e ha deciso di sanzionare l’hair stylist. Si legge nella nota di riscontro inviata al Codacons dal Gruppo Centro della Polizia Locale capitolina che “In riferimento all’oggetto, si informa che personale del reparto scrivente ha effettuato un sopralluogo nei locali all’interno della ‘Rinascente’ in via del Tritone 61 dove è stata attivata a nome della Rinascente Spa un’attività di acconciatore pubblicizzata come FEDERICO FASHION STYLE in possesso dei requisiti di legge ed in rispetto della normativa sull’emergenza Covid19. Per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi, sia quelli indicati sul listino posto sul bancone, sia quelli indicati su internet, appare poco chiara, in quanto su tutte le prestazioni viene riportata la dicitura “DA”; motivo per cui si è provveduto a sanzionare si sensi di legge”.

Federico Fashion Style dovrà pagare la sanzione amministrativa per complessivi 1032 euro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2020.