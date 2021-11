Federico Fashion Style: 'Non sono gay anche se vesto così'. Lucarelli e Canino lo attaccano perché...

Federico Fashion Style si racconta e si commuove in una clip prima della sua esibizione a Ballando con le stelle. “Non sono gay, anche se mi vesto così”, spiega nel filmato. In studio, però, i giudici Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli dissentono e lo attaccano, “Non credo che nella clip sia tutto vero”, gli sottolineano. Il parrucchiere dei vip, però replica.

“Come tutti gli esseri esseri umani anche io ho delle fragilità, ho imparato a gestirle perché comunque essere così fashion, così glamour non è compreso da tutti. Quando ero piccolino ero sicuramente differente dagli altri miei compagni che andavano alla festa di compleanno di amici in tuta, io andavo invece già con la felpa di paillettes e non essere capito bene alcune volte mi ha dato momenti di fragilità ma non ci ho mai fatto troppo caso perché per me era la cosa giusta: io mi vedevo bene così”, racconta Federico Lauri.

"Ho imparato a non ascoltare più che dice la gente, perché anche oggi che sono Federico Fashion Style, camminando per strada, sento certe cose. Per me però essere così è la normalità. Andare in giro così al bar alle 10 del mattino è normale e se qualcuno dice ‘guarda sto gay’, manco lo ascolto più. Non perché uno si veste così deve avere una sessualità diversa, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo”, precisa ancora il parrucchiere.

Ha un solo rammarico: “Io non sono uscito tanto, ho sempre lavorato, ai miei genitori non ho mai chiesto soldi. Lo rifarei altre 1000 volte. Mi sono fatto da solo, il lavoro è la mia forza”. Federico Fashion Style si commuove mentre lo rivela.

Il 32enne danza, poi si sottopone al giudizio dei giudici, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni parlano solo della tecnica messa in mostra o meno, Fabio Canino invece esordisce: “Io nella tua clip credo a metà. Io non credo che tu sia sincero. Non credo che tutto quello che tu abbia detto sia vero”. “Sono sincero”, ribatte Federico.

“Sono d’accordo con Fabio Canino, vedo genuinità in pista, trovata strada facendo, ma sento poca genuinità in quello che racconti. Non mi convince la parte in cui ti disegni fragile, non ha raccontato fino in fondo se stesso. Di solito sei strafottente sui social, a me piace, ti connota”, gli fa eco Selvaggia Lucarelli. L’hair stylist però replica quasi spazientendosi: “Ma cosa volete sapere da me?”. E ribadisce di aver detto solo la verità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2021.