Federico Fashion Style: 'Ecco perché non sposo Letizia'

Federico Fashion Style dice nuovamente di no alle nozze con la compagna. Il parrucchiere delle vip 32enne nonostante sia legato a Letizia Porcu dal 2013, ai fiori d’arancio proprio non pensa. A Nuovo Tv l’hair stylist, che torna in tv con Il Salone delle Meraviglie, su Real Time, confessa: “Ecco perché non mi sposo”.

Federico Lauri e Letizia nel 2017 sono diventati genitori di Sophie Melle, 4 anni. La bambina è nata grazie all’inseminazione artificiale. Formano una famiglia molto affiatata, la Porcu con il parrucchiere condivide anche il lavoro: è impiegata nel suo salone di bellezza ad Anzio. Nonostante la grande complicità, però, niente matrimonio.

“Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”, rivela Federico Fashion Style al settimanale. Nonostante non riesca a stare lontano da lei e dalla figlia, non vuole mettere la fede al dito. Anche Letizia è d’accordo: la loro relazione va bene così com’è.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2022.