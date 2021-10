Federico Fashion Style si sente la star assoluta di Ballando con le stelle. La sua megalomania è senza confini: alle prove del talent di Milly Carlucci, dal 16 ottobre in prima serata su Rai Uno, l’hair stylist va con indosso la tuta con la sua immagine stampata sopra. Sul social ironizza: “Io e lui corriamo verso Ballando con le stelle”.

“Sarò pazzesco”, ha promesso alla conduttrice dello show e ai suoi fan sul social. Scenderà in pista con una veterana della trasmissione, Anastasia Kuzmina.

Federico assicura che avrà outfit pazzeschi, i severi giudici della trassmissione, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, già si sfregano le mani: non saranno teneri o facilmente malleabili, a loro poco importa di quel che indossi. Intanto il moraccione inaugura la mise con la tuta con la sua immagine impressa sulla felpa, rigorosamente con cappuccio.

Federico Lauri, che il 5 ottobre festeggerà i 32 anni, forse presto, oltre ai occuparsi del capelli delle vip, con qualche capatina anche nel mondo della musica da cantante, oltre ai programmi che l’hanno reso una vera celebrità in tv, come Il Salone delle Meraviglie, in onda su Discovery+, creerà una sua linea moda. Anche lì, è probabile, il logo sarà lo stesso: Narciso esuberante, icona trash che vuol stupire, tra look sfarzosi che lo rendono inimitabile nello stile, è incontenibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2021.