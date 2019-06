Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, hair stylist dei vip, finisce nella bufera. Una cliente pubblica uno scontrino dopo essere stata nel suo salone: la cifra finale è esorbitante, ben 3550 euro. E’ subito polemica, ma il parrucchiere non ci sta e replica alle accuse.

Lo scontrino fa strabuzzare gli occhi di tutti. Dei 3550 euro, ben 3000 è a quanto ammonta il costo delle extension applicate alla signora in questione nel salone di Federico Fashion Style. L’hair stylist, però, intervenendo sia con un post che nelle sue IG Stories replica e spiega: "La cliente era informata, facciamo sempre un preventivo prima". E sulle extension incriminate chiarisce che il costo di 10 ciocche applicate è di 300 euro: “La cliente non si è messa una fila sola di extension, ma ben 10, quindi il costo è moltiplicato per 10 ed ecco la somma dei 3000 euro”.

La cliente dopo essere stata nel salone delle meraviglie di Federico Fashion Style a Milano, in Corso Como, pubblica la foto dello scontrino in cui la cifra finale di 3550 euro è ben visibile. C’è chi rabbrividisce e si indigna per l’ammontare esorbitante. Lauri replica: “Dato che più persone mi hanno inviato questo scontrino sui social vi voglio spiegare come vanno le cose nei miei saloni. Ogni persona che entra può fare svariate cose ma tutto inizia con una consulenza da parte mia, a seguito la cliente richiede il preventivo e poi si procede con il lavoro”.

“Logicamente ci sono lavori che hanno un costo più o meno alto a secondo del trattamento che la cliente per sua volontà decide di fare. Come evidenziato in questo scontrino, la cliente non si è messa una fila sola di extension ma ben 10, quindi il costo è moltiplicato per 10 ed ecco la somma dei 3000€, se io vado in un negozio e compro una maglia la pago 20 se ne compro 10 la pago 200€ ma non è il prezzo di una maglietta ma di ben 10 maglie”, continua Federico Fashion Style.

Poi conclude: “Quindi prima di sparlare di un totale bisogna imparare a leggere, anche perché una piega nel mio salone di Anzio viene 12€ e un taglio fatto da me viene 13€, se volete vedere tutti i listini prezzi dei vari saloni scaricate la mia app e potrete vedere tutto. Ricordo che nessuno obbliga niente e che ogni cliente è libera e padrona di scegliere il da farsi”. Non contento pubblica lui stesso i listini prezzi dei suoi saloni ad Anzio, Roma e Milano. Poi saluta i fan. Dice che più di questo non può fare.