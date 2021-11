Federico Fashion Style, Selvaggia Lucarelli lo stuzzica sull'orientamento sessuale, lui: 'Se vuole venire a letto con me...'

Federico Fashion Style provoca Selvaggia Lucarelli. La giurata a Ballando con le stelle lo stuzzica di continuo sul suo orientamento sessuale, il parrucchiere delle vip non ci sta. “Se vuole venire a letto con le, l’aspetto”, sottolinea a Domenica In davanti a una divertita Mara Venier.

Ormai è guerra fredda tra la Lucarelli e Federico Lauri. Già nella clip di presentazione a Ballando, prima della sua esibizione, il 32enne aveva detto: “La telecamera mi eccita, come io eccito Selvaggia Lucarelli. Lei non mi fa domande strane perché in realtà vuole venire a letto con me”.

Tornati in studio, dopo la performance in pista con Anastasia Kuzmina, l’hair stylist si era preso i complimenti per la sua samba e aveva ascoltato con grande attenzione le parole di Selvaggia, che ancora una volta con un po’ di sarcasmo, aveva sottolineato: “Senza nemmeno sentirci al telefono, stasera abbiamo messo entrambi le piume, il destino ci sta suggerendo qualcosa. Ho sentito che Federico vuole unirsi carnalmente con me, per me va bene”.

Federico Lauri a Mara Venier che chiede lumi sulla questione, ribadisce: “Vogliono sapere sempre la stessa cosa, ma non mi fanno la domanda diretta. Io ho lanciato una provocazione a Selvaggia ed è vero, se vuole venire a letto con me, io sono pronto e la aspetto”. E’ convinto che la Lucarelli e gli altri desiderino avere maggiore chiarezza sul suo orientamento sessuale: lui, però, pensa di aver dissipato già ogni dubbio, ha già più volte precisato di essere eterosessuale e non gay.

Il parrucchiere, poi, tra le risate generali in studio, chiude con un battuta sempre riferita a Selvaggia e a un eventuale rapporto intimo con lei: “Mi dovrà far fare l’uovo sbattuto, la cosa è impegnativa”.

Scritto da: La Redazione il 29/11/2021.