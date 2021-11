Federico Fashion Style insiste: 'Sono etero'. Ma per avere la figlia è ricorso alla fecondazione assistita: ecco perché

Federico Fashion Style insiste. Il parrucchiere delle star, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, chiarisce ancora una volta sul suo orientamento sessuale. “Sono etero, non ho nulla da nascondere”, sottolinea, facendo riferimento a Selvaggia Lucarelli che a Ballando con le stelle continua a rimarcare la sua mancanza di sintonia con la maestra di danza Anastasia Kuzmina. Quando la giornalista gli sottolinea però di essere ricorso alla fecondazione assistita per avere una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017 dalla compagna Letizia Porcu, Federico Lauri spiega: “E’ solo perché ho avuto dei problemi miei”.

“Le paillettes ho iniziato a metterle quando avevo tredici anni. Il mio motto è ‘quando passi ti devono guardare’”, confessa Federico Fashion Style. In collegamento i genitori dell’hair stylist raccontano: “Federico già da piccolo amava essere abbastanza eccentrico nei modi, ha una dote artistica nell’esprimersi. All’asilo amava abbellire le altre bambine. Purtroppo, a Ballando è stato abbastanza attaccato dalla giuria e ha creato una barriera che sta pian pianino disciogliendo”.

“Quando sei così particolare, sei soggetto a dei giudizi, di cui a me però non è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere, non lo accetto”, precisa ancora il parrucchiere.

Il 32enne sulla Lucarelli dice: “Continua sempre a dire che non va bene la coppia con Anastasia Kuzmina”. E conclude: “Ma io sono eterosessuale, non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei. E’ semplicemente legato ad un problema di salute, non ad altre cose”.

