Federico Fashion Style, la sorpresa di compleanno di Anastasia Kuzmina alle prove di Ballando

Federico Fashion Style resta a bocca aperta: la sorpresa di compleanno di Anastasia Kuzmina alle prove di Ballando con le stelle gli riempie il cuore di gioia. Oggi, martedì 5 ottobre, l’hair stylist delle vip compie 32 anni, la danzatrice, in coppia con lui al talent di Milly Carlucci, lo stupisce con un regalo particolare.

Prima del grande party di compleanno, previsto per stasera, Federico Fashion Style è chiamato a esercitarsi col ballo. Il debutto a Ballando, che partirà il prossimo 16 ottobre su Rai Uno, è sempre più vicino e l’emozione comincia a farsi sentire. Dopo un risveglio dolcissimo, con gli auguri della figlioletta Sophie Maelle, avuta dalla compagna Letizia grazie alla fecondazione assistita nel 2017, il parrucchiere va alle prove. Appena entrato in sala trova ad attenderlo Anastasia. La bionda 28enne ucraina tiene alcuni palloncini in una mano. Nell’altra c’è una piccola torta con sopra una candelina accesa.

“Amore ma io non posso mangiare il dolce, altrimenti non mi alleno bene!”, esclama Federico divertito e lusingato dalla sorpresa. “Ma almeno spegniamo la candelina!”, ribatte la danzatrice. Federico Lauri va insieme ad Anastasia davanti al grande specchio della sala e soffia sulla fiamma. “Tanti auguri a noi! Oggi grandi prove”, dice.

Dopo, in pausa dalla lezione, si fa vedere accanto alla Kuzmina: “Oggi abbiamo due lezioni, è il mio regalo di compleanno…”, sottolinea ironico. Poi domanda alla compagna di ballo come sia andata, vuole un voto. “Oggi 9”, dice la Kuzmina. “Da 6 a 9?! Ma lo dici perché è il mio compleanno?”, ribatte lui. “No, sei stato proprio bravo ma ti sta venendo un po’ di ansietta…”, controbatte la ballerina. “Manca poco, è vero….”, conclude l’hair stylist emozionato.

