Federico Rossi, cantante del due Benji e Fede, ha spiegato come ha fatto a riconquistare Paola Di Benedetto dopo che la coppia la scorsa estate si era detta addio. Il 25enne ha rivelato di aver preso un volo per Ibiza, dove Paola era in vacanza, e di averle portato un gioiello per mostrarle quanto ci tenesse a lei e tentare di ricucire. “Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore”, ha detto in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia.

Paola ha accettato il regalo di Fede e oggi i due sono tornati ad essere felici insieme. Lui ha spiegato che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi porta gioia e positività nella sua vita. “Paola trova sempre il lato positivo delle cose, è sorridente, rispettosa e fedele con le persone care. Mi dà forza anche nei momenti in cui tendo ad abbattermi”, ha aggiunto. Se gli si parla della possibilità di sposarsi e di avere dei figli, Rossi mette però il freno a mano. “A 25 anni vedo tutto questo ancora lontano. Anche se non è questione di età, ma di responsabilità”, ha continuato.

Infine il bel modenese ha raccontato anche com’è iniziata, un anno e mezzo fa, la relazione con l’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’. Fu lui a fare il primo passo e ad aspettare pazientemente che lei accettasse di incontrarlo. “Avevo scritto a Paola nella primavera del 2018, lei mi ha risposto due mesi dopo ed è iniziato tutto”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 17/10/2019.