Federico Rossi contro Fernanda Lessa: lei dice che Paola è 'grassa', il cantante l’attacca e...

Federico Rossi si scaglia contro Fernanda Lessa. Volano parole pesanti sul web tra i due. Tutto scatenato dalle parole della modella brasiliana, che durante una diretta social con Clizia Incorvaia definisce Paola Di Benedetto, ancora nella Casa del GF Vip, al contrario delle due, impropriamente ‘grassa’. La bella 42enne con la bionda ironizza, poi si scusa, ma non basta ed è scontro.

Fernanda parla con Clizia di Paola Di Benedetto. “Cosa ne penso? E’ tipo quei mobiletti che c’erano lì con i gioielli, messi lì”, dice tra le risate. “Come una pianta grassa, che la metti lì”, replica l’influencer. “Adesso è grassa”, controbatte sarcastica Fernanda. “Attenzione che qui parte un casino. Io intendevo come una pianta che sta lì e rimane lì”, precisa la Incorvaia. “Mio marito mi sta dicendo di smetterla. Ma sto dicendo solo che quando è uscita Sara (Sara Soldati, ndr) lei si è buttata nel cibo e si vede”, conclude Lessa.

Parte la polemica. Il popolo della Rete mormora, Federico Rossi, fidanzato con Paola, sbotta: “Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo #gfvip?”.

Poco dopo Fernanda Lessa, travolta dalla bufera, prova a metterci una pezza e nelle sue IG Stories precisa: “Paola Di Benedetto è una figa della Madonna, ha un fisico pazzesco e un cu*o di marmo. Ha preso un po’ di chili e meno male, perché era troppo magra”.

Anche Clizia Incorvaia interviene e chiarisce: “Fernanda Lessa palesemente stava scherzando, la conosco ne sono certa. ‘E magnatevela una risata’. Poi aggiunge: “Lungi da me bullizzare una bella ragazza, super in forma, ma sopratutto per il fatto che nei miei post da sempre combatto contro l’inseguire la perfezione, una perfezione che ci fa ammalare e non esiste. Quando facevo la modella c’erano tantissime ragazze che si ammalavano di anoressia e bulimia, è una tematica importante”.

Fernanda però non accetta le critiche di Federico Rossi e rivolgendosi direttamente a lui, definendolo semplicemente ‘quello che canta’, controbatte: "Ciao quellochecanta, l'unico a mancare di rispetto a Paola Di Benedetto sei stato tu quando l'hai tradita, ok?”. Il marito Luca Zocchi pubblica il messaggio e tagga pure il cantante 25enne, così che arrivi a destinazione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2020.