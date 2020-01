Federico Rossi contro Zequila: difende Paola Di Benedetto che non si spoglia al GF Vip

Federico Rossi punta il dito contro Antonio Zequila. Il cantante 25enne difende Paola Di Benedetto.

La fidanzata durante la serata Burlesque al GF Vip decide di ammiccare, essere provocante, ma non spogliarsi durante la sua esibizione davanti ai coinquilini uomini che osservano assai interessati. Il 56enne di Atrani ci rimane male e le dà come voto finale zero. Fede si arrabbia e sul social dice la sua.

“A Paola do zero, che ca*zo me ne frega? Non si è spogliata!“, esclama Antonio Zequila. Le sue parole fanno infuriare Federico Rossi che gli si scaglia contro. “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefalitica e ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza che tu non conosci”, scrive.

Non riesce a calmarsi, nel riportare le parole usate da Zequila, “ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli”, Federico Rossi aggiunge ancora: “Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2020.